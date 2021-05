Vida Urbana Palmas amplia vacinação para 40 anos com comorbidades e Araguaína para 50 anos na próxima semana Em Palmas, a vacinação inclui a nova faixa etária e comorbidades em Araguaína, a imunização será para a idade a partir de 50 anos ou mais com comorbilidades e deficiências

As Secretarias Municipais da Saúde de Palmas e Araguaína, ampliam a vacinação contra a Covid-19 em públicos de pessoas com comorbidades a partir da próxima segunda-feira, 17, e ao longo de toda a semana haverão ações. Na Capital, a imunização começa para a faixa etária acima de 40 anos e em Araguaína para pessoas de 50 anos ou mais com comorbilidades e deficiências. Em Palmas...