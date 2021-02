Vida Urbana Palmas alerta sobre cuidados de combate ao Aedes Aegypti após ter 35 casos de dengue confirmados Ações de combate ao mosquito acontecem o ano todo e são intensificadas durante o período chuvoso

Com 116 notificações e 35 casos confirmados de dengue somente este ano, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas faz uma alerta sobre os cuidados no combate ao mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, além da dengue, pode transmitir a zika e a chikungunya. Conforme a Semus, no período chuvoso, a Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses de Palmas...