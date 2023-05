Vida Urbana Palmas 34 anos: relembre a história da capital tocantinense Moradores que chegaram no início da cidade testemunham percalços e crescimento da cidade

Criada em 20 de maio de 1989, Palmas surgiu apenas sete meses após a criação do Estado do Tocantins e nesta reportagem o leitor vai relembrar um pouco da história da capital, por meio de relatos de moradores. Natural de São Paulo (SP), Agilberto de Araújo, de 75 anos, chegou em Palmas antes mesmo dela ter sido fundada. Ele veio para a capital no dia 9 de março de 198...