Vida Urbana Palmas é a segunda capital mais competitiva do Brasil fora do eixo Sul-Sudeste, aponta ranking CLP Capital perde posições gerais e deixa o top 100 do Ranking

Na edição deste ano do Ranking de Competitividade dos Municípios, levantamento realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), a capital do Tocantins é a única da região Norte entre as 100 cidades mais competitivas do país, o que a deixa na 65ª colocação geral, um avanço de 59 colocações. Além disso, a cidade é a nona capital mais bem colocada do país, atrás de Florianópolis...