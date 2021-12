Vida Urbana Palácio Araguaia prorroga estado de calamidade pública no Tocantins Governo acredita que o momento é de alerta diante da confirmação de casos da nova variante, a Ômicron, no Brasil e no Tocantins

O Governo prorrogou até o dia 30 de junho de 2022 a declaração do estado de calamidade pública em virtude da pandemia da Covid-19. O decreto n° 6.381 está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 27. A publicação destaca que o momento é de alerta diante da confirmação de casos da nova variante, a Ômicron, no Brasil e no Tocantins. Por is...