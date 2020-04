Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

O Governo do Tocantins em homenagem aos profissionais de Saúde que atuam no enfrentamento ao novo coronavírus, a Covid-19, iluminará de verde o Palácio Araguaia, sede do Poder Executivo. A iniciativa começou nesta quarta-feira, 8, e segue durante o período de combate à pandemia.

A iniciativa é uma forma de mostrar apoio aos profissionais que trabalham na linha de frente no atendimento aos pacientes com sintomas da doença.