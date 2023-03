Vida Urbana Pais relatam falta de professores e de vasilhas para alunos lancharem em colégio estadual Mãe aponta um mês sem aula de matemática por falta de professor em colégio militar; Seduc promete contratação nesta semana

A implantação do ensino em tempo integral iniciou neste ano, porém, alunos do Colégio Militar do Estado - Unidade I, que deviam estudar neste modelo, têm permanecido na unidade apenas pela manhã. O motivo é a falta de professores. Segundo relato dos pais, o déficit também se estende à falta de profissionais na limpeza e até utensílios na cozinha para os alunos lancha...