Vida Urbana Pais registram BO em delegacia após suspeita de fuga da filha de 16 anos com pastor de 50 Pai relata à polícia que adolescente saiu de casa para forçar os pais a aceitar união com pastor da Assembleia de Deus do Aureny III. O pastor nega participação na história

O artesão F. D. C. S. D. V., 33 anos, procurou a Delegacia Especializada na Proteção a Criança e ao Adolescente no centro da Capital para pedir investigação sobre o sumiço de sua filha, de 16 anos, na madrugada do dia 18 de maio. Ele e a mãe, A. C. 32 anos, detectaram a fuga da adolescente e procuraram em casas de parentes antes de registrar o Boletim de Ocorrência 031...