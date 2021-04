Vida Urbana Pais de alunos de escolas estaduais reclamam da demora para o início das aulas remotas Secretaria da Educação disse que o inicio das aulas não presencias está previsto para o princípio de maio, mas não informou o dia exato

Pais de alunos da rede estadual de ensino reclamam na demora do retorno às aulas remotas dos estudantes. Segundo eles, há mais de 66 dias que as aulas, sistema online, foram encerradas, ainda em 2020. De acordo com o servidor público José Humberto Barbosa Coelho, que tem uma filha matriculada no 2° ano do Ensino Médio em Miracema do Tocantins, cidade distante a 80 k...