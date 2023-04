A Polícia Civil (PC) indiciou na quinta-feira, 13, por estupro de vulnerável, o pai e o primo de uma criança de 11 anos. A vítima sofreu abusos durante quatro anos, desde os 7.

O pai é um garçom de Paraíso do Tocantins e foi preso no dia 3 deste mês em uma casa no setor Nova Esperança. A prisão ocorreu após a escola em que a criança estuda, ter conhecimento do crime e avisar o Conselho Tutelar, que procurou a delegacia. Ele também ameaçou e coagiu testemunhas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a investigação apurou que o primo da criança, um estudante de 19 anos, praticou abusos contra a criança.

A SSP disse que o estudante confessou o crime e responde ao procedimento em liberdade.