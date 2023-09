A Polícia Militar prendeu pai e filho na terça-feira, 26, suspeitos de cometer o crime de tráfico de drogas na capital. Os dois homens, de 22 e 49 anos, foram pegos dentro da própria casa, no Jardim Aureny IV, na região sul de Palmas. Com eles a polícia encontrou celulares, drogas, dinheiro e objetos que auxiliam o comércio dos entorpecentes.

Os militares informaram que viram o suspeito de 22 anos e antes da abordagem o jovem jogou um objeto no chão e fugiu para o interior de sua residência. Os policiais o pegaram quando ele tentava pular o muro para a casa vizinha. O objeto jogado era maconha e os policiais constataram que o suspeito já possuía passagens pelo crime de tráfico de drogas.

O jovem disse aos militares que na casa de seu pai tinha mais drogas. Nas buscas, a polícia afirmou que encontrou a maior parte das drogas escondidas no lote baldio em frente ao imóvel do pai que acabou preso suspeito de ser conivente com a prática do crime.

Apreensões

Conforme os militares, foram apreendidos nas residências uma muda de maconha, R$ 670,55, nove aparelhos celulares, 911 gramas de cocaína, 540 gramas de crack, 874 gramas de maconha, três balanças de precisão e um rolo de papel filme.