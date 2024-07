Vida Urbana Pai e filho são presos durante confusão com a PM em Araguaína após abordagem por embriaguez Homem de 26 anos pilotava uma motocicleta quando desobedeceu ordem de parada e fugiu. Durante abordagem, o pai do condutor tentou impedir a prisão e também acabou detido

Um homem de 26 anos acabou preso por policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar após desobedecer uma ordem de parada e fugir até sua casa. Segundo PM, o pai do condutor, homem de 48 anos, também acabou detido por tentar impedir a prisão do filho. O caso aconteceu às 22h deste sábado (20), quando uma equipe realizava patrulhamento pela Rua Santa Terezinha, no Bai...