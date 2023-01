Vida Urbana Pai e filho são atacados por abelhas durante pescaria e desaparecem em lago Antônio Ferreira da Silva, de 63 anos, está desaparecido desde a tarde de domingo, 22. Corpo de Shirley de Sousa Silva, 41 anos foi localizado e resgatado pelos bombeiros

Dois homens pescavam na tarde de domingo, 22, no lago de Esperantina, no Bico do Papagaio, quando foram atacados por abelhas. Na fuga, pularam na água para se proteger, mas desapareceram. De acordo com os bombeiros, o caso ocorreu por volta das 16h, no Povoado Tobasa, zona rural a 12 km de Esperantina, extremo norte do estado. Pai e filho, Antônio Ferreira da Sil...