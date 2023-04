Um motorista de 35 anos, natural de Santana do Araguaia (PA) e morador da região sul de Palmas, procurou a Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente de Palmas e pediu uma medida protetiva para a filha, uma criança de 12 anos. O pai quer afastar a filha do namorado dela.

Na delegacia, o pai contou que a filha é fruto de um relacionamento anterior com uma diarista de 33 anos, com quem a menor vive, no setor Lago Sul. Ele declarou que a mãe permite o relacionamento amoroso da criança com um homem adulto, que ele diz ter 24 anos, de acordo com o perfil mantido pelo jovem em uma rede social.

O pai disse ainda à polícia não saber mais o que fazer após ter visto a filha e o suposto namorado se beijarem. Ele afirma que a mãe “negligencia os limites da situação” ao apoiar a relação.

Ainda de acordo com o pai, a mãe da menina disse que a relação não seria interrompida apenas por “querer” do pai.

A Polícia Civil autuou o caso como estupro de vulnerável na tarde desta terça-feira, 25.