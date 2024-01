Um autônomo de 33 anos acabou preso preventivamente nesta quarta-feira, 10, em Guaraí, suspeito de estuprar cinco vezes a enteada, uma criança de 9 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os crimes ocorreram em 2023 quando a mãe da criança saía para trabalhar e deixava a filha em casa com o suspeito.

A secretaria afirma que as investigações se iniciaram após a mãe procurar a polícia e relatar que um dia, ao voltar do trabalho, encontrou a filha no banheiro da casa com “sangramento intenso na parte íntima”.

A criança alegou para a mãe que o autor do crime era um homem desconhecido que passava pela rua. Entretanto, investigadores descobriram que a criança recebeu orientação do suspeito para contar esta versão na tentativa de encobrir o crime.

Conforme a pasta, a polícia concluiu que o padrasto era o abusador por meio de exames e escuta especializada realizada na vítima. A criança foi afastada da convivência dele e a polícia pediu a prisão preventiva do autônomo.

“Com a prisão do suspeito, apesar de todo o dano físico e psicológico causado à vítima, interrompe-se um ciclo de violência o qual a mesma estava sendo submetida dentro de sua própria residência”, disse o delegado Anderson Alves, por meio da assessoria.

Ele foi levado para a 7ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Guaraí e depois encaminhado à Unidade Penal Regional.