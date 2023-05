Vida Urbana Padrasto é denunciado por estuprar a enteada indígena de 14 anos em São Bento do Tocantins Ministério Público também acusa a mãe da vítima de ser omissa ao crime ao tentar impedir exames médicos na filha para comprovar o abuso

O Ministério Público do Tocantins denunciou Jocilon Barbosa da Silva, de 35 anos, por estuprar uma enteada, de 14 anos, no ano passado. A vítima é uma indígena da etnia Apinajé. O órgão também denunciou a mãe da vítima por ser omissa ao crime, praticado no dia 16 de dezembro de 2022 no povoado Mártires da Terra, na zona rural de São Bento do Tocantins, no extrem...