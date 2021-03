Vida Urbana Pacientes ficam sem oxigênio após pane, mas Prefeitura diz que calibrou usina para suprir demanda Prefeitura de Palmas disse que usina produz 5 mil metros cúbicos de ar por mês, calibrou unidade pós alta demanda e pediu vistoria no local para detectar se há necessidade de mais adequações

Na madrugada de sábado a agonia tomou conta da UPA SUL com a pane oxigênio que afetou os pacientes intubados e que precisam do ar para enfrentar a Covid-19. A alta demanda fez o fornecimento colapsar e foi preciso remover pacientes. Não houve registro de agravamento ou de morte de nenhum paciente durante a pane. A produção do oxigênio da unidade é local, por usina ...