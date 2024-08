Vida Urbana Pacientes de clínica de reabilitação são ouvidos em processo contra clínica acusada de cárcere Ao todo 41 vítimas serão ouvidas, mais quatro parentes de ex-pacientes e 23 testemunhas de acusação e de defesa

A Justiça do Tocantins começou a ouvir testemunhas, parentes e vítimas do caso da clínica de reabilitação de Palmas, acusada de manter pacientes em cárcere privado. O Jornal do Tocantins entrou em contato com a defesa dos acusados, que disse que no momento não irá se manifestar, vez que, ainda está no início das investigações, e que posteriorment...