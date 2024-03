Vida Urbana Pacientes com câncer ou doenças autoimunes que perderam cabelos poderão receber tratamento de graça Atendimentos do novo Ambulatório de Medicina Capilar ocorrerão a partir da próxima segunda-feira (18) das 13 às 18 horas no Hospital Geral

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que perderam os cabelos por estarem em tratamento de câncer ou de doenças autoimunes, agora poderão receber tratamento capilar no Hospital Geral de Palmas (HGP). Os atendimentos iniciarão na próxima segunda-feira (18) das 13 às 18 horas. Conforme a Secretária da Saúde(SES), os atendimentos do Ambulatório de Med...