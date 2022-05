Vida Urbana Paciente vai à Justiça após aguardar mais de ano por cirurgia de hérnia no HGP Supervisora financeira, Vanusa Silva, 38 anos, demorou um ano para ser consultada e acionou Ministério Público porque aguarda mais outro ano por neurocirurgia

Apenas para realizar uma ressonância na lombar, a supervisora financeira Vanusa Almeida de Sousa e Silva, 38 anos, esperou um ano na rede pública estadual. Agora, passado mais um ano do exame, a paciente está entre as pacientes que aguardam por neurocirurgia para corrigir hérnias no Hospital Geral de Palmas (HGP). Com o agravamento do quadro, recorreu ao Ministério P...