Vida Urbana Paciente tem cirurgia determinada pela Justiça desde junho, mas estado descumpre decisão Mecânico Jadson Rodrigues está há um ano sem trabalhar à espera de cirurgia que custa R$ 95 mil. Defensoria pediu bloqueio do valor após Estado ignorar ordem judicial

Atualizada às 17h16 Diagnosticado com osteonecrose bilateral da cabeça do fêmur e desgaste nos ossos dos ombros, o mecânico Jadson Rodrigues César, 35 anos, não consegue trabalhar enquanto aguarda por uma cirurgia há meses. O juiz Elias Rodrigues dos Santos da 2ª Vara Cível de Porto Nacional mandou o Estado realizar o procedimento no paciente, no dia 14 de j...