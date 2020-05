Vida Urbana Paciente precisa mesmo ir sempre ao consultório? Para retomada de consultas eletivas, clínicas médicas e odontológicas planejam reduzir número de atendimentos por hora e reforçam protocolos para evitar contágio

“Criança saudável ou doente?” Essa é a primeira de uma série de perguntas que agora fazem parte do protocolo para a marcação de consultas no consultório pediátrico onde a brasileira Priscila Elsbach, de 32 anos, costuma levar seus três filhos. A família mora em Hessen, na Alemanha, um dos países em que as medidas para relaxar o confinamento já começaram. Triagens mais d...