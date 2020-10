Vida Urbana Paciente internado com Covid-19 pode ter sintomas por meses, diz estudo Mais de metade dos pacientes internados com Covid-19 que receberam alta hospitalar ainda relataram sintomas como falta de ar, fadiga, ansiedade e depressão 3 meses após a infecção inicial

Mais de metade dos pacientes internados com Covid-19 que receberam alta hospitalar ainda relataram sintomas como falta de ar, fadiga, ansiedade e depressão 3 meses após a infecção inicial. As conclusões são de um estudo feito no Reino Unido e liderado por cientistas da Universidade de Oxford. A pesquisa analisou o impacto de longo prazo da covid-19 em 58 pacientes intern...