Vida Urbana Paciente de Manaus transferido para tratamento de Covid-19 em Palmas morre em hospital contratado Identificado como A.L.A tinha 47 anos e terá o corpo levado para Manaus nesta quinta-feira, 4

O paciente A. L. A., transferido de Manaus para a capital do Tocantins para passar por tratamento contra Covid-19 morreu no Hospital Estadual de Combate à Covid-19 nesta quarta-feira,3. A unidade fica no Hospital Oncológico, da rede privada, contratada pelo governo estadual para atendimento aos pacientes infectados. A informação está em nota de pesar emitida pela S...