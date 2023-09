Internada desde o dia 15 no hospital de Pedro Afonso devido a uma infecção pulmonar, a paciente Jovelina Pereira dos Santos, 90 anos, teve o nariz fraturado e diversas lesões no braço e rosto, ao cair de uma maca em frente ao Hospital Regional de Guaraí, no sábado, 23, após ser transferida para realizar um exame.

A situação levou a família procurar a 7ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Guaraí, que registrou um boletim de ocorrência como fato atípico.

Jovelina reside em Pedro Afonso e ficou internada no regional da cidade entre os dias 15 e 20. No dia 21, Jovelina foi transferida para Guaraí para realizar avaliação e um exame de tomografia.

Segundo a filha da paciente, uma professora de 55 anos, não é realizado o exame de tomografia dentro do Hospital Regional de Guaraí e, por isso, encaminham para uma clínica localizada em frente a unidade, do outro lado da rua.

Por volta das 12h do sábado, a filha, juntamente com uma funcionária que ajuda a cuidar da mãe, foram a pé até a clínica, atravessaram a rua e aguardaram do lado de fora. Após realizar o exame, acompanharam a equipe colocar Jovelina na ambulância e retornaram ao hospital.

"Ele [motorista] chegou com a ambulância e, na hora que abriu a porta detrás do veículo, puxou a maca, que foi descendo, e não conseguiram segurar a maca, minha mãe caiu com o rosto no chão, quebrou o nariz, caiu em cima do braço direito e machucou. Ela saiu rolando no chão".

A filha conta que na ambulância havia quatro pessoas: o motorista, uma enfermeira/técnica, outra enfermeira e uma fisioterapeuta.

Imagens enviadas pela família mostram Jovelina acamada, com olho roxo, fratura no nariz e grave lesão no braço, que também ficou roxo após a queda.

Nesta segunda-feira, 25, familiares estiveram no hospital em visita à Jovelina. “O quadro dela é o mesmo, continua a parte do olho, nariz, braços escuros e a mão direita inchada. Ainda não consegui ver o raio x do braço”, relata.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que a paciente foi transferida para o Hospital Regional de Araguaína (HRA) ainda no sábado e que está “sob os cuidados da equipe multiprofissional”.

Também diz não ter sido notificada da situação mas que “não compactua com quaisquer atitudes que diferem do atendimento humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e toda pessoa pode manifestar-se por meio da Ouvidoria do SUS”.