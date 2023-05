Um aposentado de 89 anos de idade, morador do Jardim Aureny 3, impetrou mandado de segurança na tarde deste sábado, 13 de maio, contra o secretário estadual da Saúde, Afonso Piva, para que a Justiça determine que o gestor consiga a remoção do idoso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul para o Hospital Geral de Palmas. O paciente apresenta hemorragia grave, com perda de quase 2 litros de sangue, decorrente de hiperplasia da próstata.

Segundo a autora da ação, uma das filhas do paciente, por meio de advogado particular, o idoso tem um “quadro extremamente melindroso” devido uma lesão causada na uretra do pai após “um mau procedimento técnico no Postinho do Jardim Aureny 3, quando ele foi submetido, ontem pela manhã à troca da sonda vesical de alívio urinário, causando-lhe grave lesão e por isto desencadeando o quadro de hemorragia”.

Com histórico de internação da UPA sul, na sexta-feira, 12, os médicos contataram a gravidade do caso e indicaram em relatório a necessidade de internação no Hospital Geral de Palmas (HGP) .

O paciente foi inerido na regulação do Estado - o sistema que serve para controlar a remoção de pacientes de unidades menores para hospitais de alta complexidade-, às 15h23 de sexta-feira, mas até às 14h'8, quando a família protocolou a ação, não havia conseguido a vaga.

De acordo com a ação, a família pede uma liminar parar que ele seja removido para tratamento no Hospital Geral de Palmas (HGP) ou que a Justiça obrigue o estado a transferir o paciente para um hospital particular.

“O desmando administrativo na regulação do Estado e a falta de boa vontade humana daqueles que por obrigação têm o dever de cuidar da vida e saúde dos enfermos condicionam a vida do ora paciente a fadado desprezo e fatídico fracasso”, diz a ação, a primeira que se tem conhecimento a partir de protocolo da própria família após a publicação da morte da paciente Aurilene Lima da Silva, aos 41 anos, no dia 8 de maio.

O pedido está protocolado na 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas.