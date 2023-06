Vida Urbana Paciente de 79 anos reclama de demora em cirurgia cardíaca no HPG Ilário Marinho aponta falta de material no hospital como motivo do atraso. Secretaria diz que cirurgia será na terça-feira, 20

Natural de Grajaú (MA) e morador de Formoso do Araguaia, Ilário Barros Marinho, de 79 anos, encontra-se internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) onde aguarda uma cirurgia de angioplastia. Segundo acompanhante do paciente, o procedimento ainda não ocorreu por falta de material. Ilário deu entrada no hospital no dia 12 de junho, às 6h da manhã, após enfrentar u...