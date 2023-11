Vida Urbana Paciente de 62 anos com câncer na laringe não consegue remoção para o HGP e aciona Justiça Pedido feito pela Promotoria de Augustinópolis é para remoção em até 12h de homem internado no regional da cidade, com a respiração obstruída por tumor. HGP recusou remoção por falta de vaga

Após longo tratamento com radioterapia, que lhe causou deformidades anatômicas, um paciente de 62 anos de Augustinópolis, no Bico do Papagaio, está internado com um quadro grave de crise respiratória e não consegue remoção para o Hospital Geral de Palmas (HGP). O prontuário dele aponta que houve um pedido de regulação à 0h40 minutos desta quarta-feira, 1º, no sis...