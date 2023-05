A 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Vulneráveis de Palmas (1ª DEAMV) abriu um procedimento para identificar e localizar possíveis familiares de um idoso que estava internado no Hospital Geral de Palmas (HGP), recebeu alta, mas não tem como ir para casa.

O paciente está identificado pelo nome de Francisco Pinto de Oliveira, um aposentado de 60 anos. Ele recebeu alta hospitalar há quase um mês, no dia 19 de abril, mas nenhum parente apareceu para levar o idoso para casa.

A investigação partiu de um pedido da 15ª Promotoria de Justiça da Capital que oficiou a unidade policial na terça-feira, 16. O idoso precisa de uma casa adaptada para viver, segundo a comunicação do Ministério Público enviada à Polícia Civil.

A 1ª DEAMV autuou o pedido ministerial com base no Estatuto do Idoso, lei que trata dos direitos de pessoas com mais de 60 anos. O artigo 98 desta lei tipifica o abandono de idosos como crime. Conforme o texto, caso fique provado que uma pessoa idosa é em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou similares, os responsáveis podem cumprir pena de detenção de seis meses a três anos, além de pagamento de multa.