Vida Urbana Paciente de 59 anos aguarda há quase um ano por exame de imagem na lombar Núcleo da justiça para a saúde aponta demanda de mais de 1.743 solicitações e fim do contrato em Araguaína que viabilizava o exame, sem previsão para retorno

Uma paciente de 59 anos, moradora de Colinas do Tocantins, diagnosticada com lombalgia, aguarda há quase um ano por um exame de ressonância magnética da coluna no estado. A paciente buscou o Ministério Público e o órgão ingressou nesta quarta-feira, 9, com uma Ação Civil Pública para tentar garantir o direito da paciente. A mulher está com seu pedido regula...