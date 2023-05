Vida Urbana Paciente de 59 anos acusa hospital de Pindorama de lhe aplicar soro vencido Secretaria de saúde do município informou que o caso será apurado por meio de um processo administrativo

A dona de casa Maria da Conceição Roberto de Souza, de 59 anos, afirma ter recebido, no sábado, 6, uma dose de soro fisiológico com prazo de validade vencido no Hospital de Pequeno Porte (HPP) em Pindorama do Tocantins, região sudeste do estado. O medicamento era uma solução glicofisiológica e tinha vencido em abril deste ano, conforme mostram imagens e víde...