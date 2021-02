Vida Urbana Paciente de 29 anos que deveria ser internado por 180 dias no HGP completa 500 hoje Portador de retardo mental e epilepsia, Kelvis Izael Chaves já atirou pedras em comércio e pessoas e quebrou bens em uma delegacia, mas, mesmo absolvido das denúncias do Ministério Público, vive enclausurado no HGP desde 10 de outubro de 2019, por decisão judicial, sem previsão de alta

Faltavam cinco dias para seu 28º aniversário quando Kelvis Izael Rodrigues Chaves deu entrada na ala de psiquiatria do Hospital Geral de Palmas (HGP) para cumprir 180 dias de internação compulsória. Eram 23h17 do 10 de outubro de 2019. O goiano de Campos Belos, radicado na Rua 2 de Arraias, sudeste do Tocantins, chegava por força de uma decisão judicial de medida de s...