Vida Urbana Paciente de 13 anos espera há dois anos para ser operado de fimose na rede pública do Tocantins Com classificação amarelo-urgente, mas sem previsão de cirurgia, família do garoto aciona Justiça para obrigar estado a operar paciente

Cansa de esperar por mais de dois anos que o filho, um paciente de 13 anos de idade, com hipertrofia do prepúcio (pele na ponta do pênis), fimose e parafimose, seja operado na rede pública de saúde do Tocantins, a família acionou a Justiça nesta sexta-feira, 18 de novembro. O garoto precisa de uma cirurgia de postectomia (para retirar o excesso de pele) conforme diagno...