Vida Urbana Paciente consegue UTI móvel para transferência para Araguaína, mas morre antes do atendimento Paciente de 56 anos era morador de Augustinópolis, e não resistiu às complicações causadas pela Covid-19; SES diz que vai investigar o caso

Na manhã de da ultima sexta-feira, 21, um paciente de 56 anos com estado grave de Covid-19 de Augustinópolis não conseguiu transferência para uma UTI de Araguaína e foi necessária a intervenção da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) para requerer na Justiça o atendimento. Infelizmente, a decisão para a transferência ocorreu tarde demais, e o paciente n...