Vida Urbana Paciente com metástase aponta demora no diagnóstico do câncer pelo município Morgana Gomes, de 27 anos, conta que o câncer se espalhou pelo corpo, enquanto esperava por um exame de endoscopia em Palmas

Aos 27 anos, Morgana Bezerra da Silva Gomes, moradora do município de Palmas recebeu o diagnóstico de câncer gástrico, também conhecido como câncer do estômago. Ela conta que se o diagnóstico fosse feito com mais agilidade pelo Sistema único de Saúde (SUS) realizado pelo município poderia ter mais chance de curar o câncer. “Se eu tivesse o diagnóstico há um ano e ...