Vida Urbana Paciente com linfoma tem remissão do câncer após infecção pelo coronavírus Associação entre infecções e remissão já é conhecida, mas evento é raro; pacientes oncológicos são grupo de risco da Covid

Um homem de 61 anos teve uma rara remissão de linfoma de Hodgkin após ser infectado pela Covid-19, segundo um relato publicado no periódico científico British Journal of Haematology. O linfoma é um câncer sanguíneo que se origina no sistema linfático, que faz parte do sistema imunológico. Pouco tempo depois do diagnóstico do câncer, o paciente apresentou ...