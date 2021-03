Vida Urbana Paciente com câncer precisa ser operada no HGP, mas faltam vagas na UTI Professora de 60 anos precisa retirar aparelho reprodutivo e acionou a Justiça para garantir uma vaga de UTI para o pós-operatório

A superlotação de pacientes com Covid-19 nos hospitais públicos tem como uma consequência a falta de leitos para pacientes com outras doenças ou necessidades de atendimento imediato. É o caso de uma professora aposentada de 60 anos, que está internada desse o dia 19 de janeiro deste no Hospital Geral de Palmas (HGP). O procedimento é um muito invasivo porque...