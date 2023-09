Vida Urbana Paciente com câncer de mama não consegue realizar sessão por falta de medicamento Saúde confirma atraso na entrega de medicamentos oncológicos diz que “novas remessas estão previstas por parte dos fornecedores”

Diagnosticada com câncer de mama há dez meses, uma paciente de 53 anos, que reside em Luzimangues, não conseguiu iniciar a sessão de quimioterapia devido a falta de medicamento no estado. Segundo a ação da Defensoria Pública o tratamento chegou a ser liberado pela Secretaria de Saúde (SES) no dia 17 de agosto, mas a paciente não conseguiu realizar o procedimento pois "...