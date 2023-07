Vida Urbana Paciente aguarda há mais de 300 dias por cirurgia para corrigir desvio na coluna Sem oferta do tratamento na rede pública do Tocantins, Defensoria Pública aciona Justiça por cirurgia em outro estado

Há mais de 300 dias um adolescente de 19 anos com escoliose idiopática, uma curvatura lateral da coluna, aguarda por tratamento cirúrgico pelo Estado. O defensor Freddy Alejandro Solórzano Antunes ajuizou uma ação após não conseguir resolver a situação extrajudicialmente. Com o tratamento paralisado por falta de procedimento cirúrgico no Tocantins, o paciente aprese...