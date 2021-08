Vida Urbana País registra 43 mil novos casos de Covid-19 e 990 mortes em 24 horas Número de recuperados supera 18,8 milhões desde início da pandemia

O Brasil registrou 990 mortes por covid-19, em 24 horas, totalizado 562.752 desde o início da pandemia de covid-19. Os dados estão na atualização deste sábado (7) do Ministério da Saúde A quantidade de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegou a 20.151.779, com 43.033 novos caos em 24 horas. Há 694.396 casos em acompanhamento, consideradas as pessoas ...