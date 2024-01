Um pássaro Tuiuiú, resgatado no dia 15 de janeiro deste ano na zona urbana de Formoso do Araguaia, foi devolvido à natureza na quarta-feira, 24, após ficar cerca de nove dias sob os cuidados das equipes do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

Ele foi solto na região de Lagoa da Confusão, onde há presença da sua espécie.

“O pássaro recebeu todos os cuidados necessários para que retornasse ao meio ambiente. Em sua estadia, ele foi avaliado por um médico veterinário e por um zootecnista. Recebeu alimentação adequada e não necessitou de nenhum tipo de medicação, estando apto à soltura", divulgou o órgão.

Segundo o Naturatins, moradores da região de Formoso do Araguaia encontraram o pássaro no centro da cidade e o alimentaram.

A Defesa Civil acionou o Centro de Fauna (Cefau) para realizar o resgate. “O Tuiuiú apresentava patas aparentemente pintadas, algumas alterações no bico e vomitou após ser acomodado no compartimento de transporte de animais silvestres. O pássaro não apresentou resistência significativa e não foi acometido à situação de estresse durante o translado", divulgou.

O Naturatins orientou a população a não se aproximar ou alimentar estes animais, e recomendou acionar a Linha Verde do Naturatins por meio do telefone: 0800 063 1155 / Zap Linha Verde: (63) 99106-7787; Polícia Ambiental e/ou Guarda Metropolitana e Corpo de Bombeiros Militar.