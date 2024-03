Vida Urbana Oscar 2024: Participação de cão Messi foi gravada antes da cerimônia Vídeo mostra bastidores de como ações do animal foram produzidas

Ele bateu palma, interagiu durante a cerimônia do Oscar 2024 e se destacou. Ele é o cãozinho Messi, o border collie que participou do filme "Anatomia de uma Queda". Porém, todas as ações do animal foram gravadas antes de a premiação começar. A ideia foi gravar de forma antecipada para não expor o cachorro ao estresse com o barulho, com a luz e com tudo o que envolv...