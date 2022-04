O retorno das atividades educacionais presenciais nas unidades prisionais, a implantação do mecanismos de prevenção de combate a tortura e autonomia para o Conselho Penitenciário e a constituição dos Conselhos da Comunidade em todas as comarcas estão entre as reivindicações entregues na segunda-feira, 4, ao titular e secretário-executivo da Cidadania e Justiça, Deusiano Amorim e Gilson Silva.

A iniciativa partiu da organização Resgate Sem Fronteira, que atua há 14 anos na defesa dos direitos das pessoas privadas de liberdade. No encontro, a missionária Valbenes Guimarães e o presidente da ONG, Cícero Gomes, acompanhados das advogadas Luz Arinda e Fátima Dourado.

Os representantes da organização protocolou um documento com diversas reclamações de familiares de detentos nos presídios do estado, como tortura a presos, as péssimas condições de alimentação, prática de revista vexatória das mulheres e familiares, entre outras, que podem ser conferidas na lista abaixo:

- Garantias das assistências e a execução de uma pena humanizada da dignidade da pessoa privada de liberdade

- Retorno das visitas presenciais (as últimas ocorreram dia 13 de março de 2020)

- Retorno da cobal, com entrega das linhas para remição liberação de ligações

- Retirada do diretor da CPPP;

- Liberação e entrada de assistências religiosas credenciadas nos presídios, conforme artigo 41 da Lei 7.210/84

- Retorno das atividades educacionais presenciais como dispõem o ordenamento jurídico;

- Alimentação de qualidade;

- Atuação e autonomia da diretoria de direitos humanos pelo fim da tortura das pessoas privadas de liberdade;

- Implantação de mecanismos de prevenção de combate a tortura;

- Atuação do Conselho Penitenciário com autonomia;

- Constituição dos Conselhos da Comunidade em todas as comarcas;

- Identificação biométrica dos reeducandos em todos os presídios;

- Acesso a caneta e papel para os presos se comunicarem com o mundo interior e exterior.