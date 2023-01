Vida Urbana Organização criminosa é condenada por estupro e roubo em motel de Augustinópolis As penas dos condenados chegam a quase 70 anos de prisão pelos crimes cometidos em setembro de 2019

Membros de uma organização criminosa acusada de roubo e estupro de funcionários e clientes de um motel, em Augustinópolis, foram condenados e a penas chegam a quase 70 anos de prisão. De acordo com a assessoria do Ministério Público do Tocantins (MPTO), a sentença publicada na última quinta-feira, 19, com a condenação dos réus, encerra o trabalho integrado...