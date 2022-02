Vida Urbana Ordem de serviços para a construção do Quartel do Corpo de Bombeiros em Porto Nacional é assinada Obras devem ser iniciadas em cinco dias e o investimento é de R$ 1.139.684,43

Com investimento de R$ 1.139.684,43, a ordem de serviço para obras do Quartel do Corpo de Bombeiros, em Porto Nacional, foi assinada na noite desta quarta-feira, 16. Essa sede da unidade operacional contará com 533,75 m² e será construída no Anel Viário, no setor Aeroporto. A ordem teve assinatura de representantes da Secretaria da Infraestrutura, Cidade...