Vida Urbana Operador e eletricista são presos no Rio Azuis suspeitos de traficar drogas no sudeste do Tocantins Dupla receberia R$ 500 para entregar 1,3 quilo de maconha recebida em Combinado no kart de Dianópolis

Na noite de domingo, em Combinado, policiais flagraram um veículo em circulação com faróis e lanternas apagados que fugiu da abordagem. Na perseguição, o passageiro dispensou uma sacola com maconha próximo a um bar. A dupla acabou presa próximo aos Rios Azuis. Um dos suspeitos, um operador de 25 anos, disse que a droga vinha de Dianópolis e seria entregue em Com...