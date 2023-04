Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil (PC) prendeu um operador de máquinas, de 57 anos, no Jardim Aureny IV, em Palmas, suspeito de estuprar quatro sobrinhas da sua companheira, na residência da família, em Monte do Carmo, região Central do Estado.

Segundo a PC, os abusos tiveram início há mais de dez anos e, nos últimos quatro, se intensificaram. O suspeito se aproveitava das reuniões familiares para praticar o crime. As investigações iniciaram em 2021.

A prisão ocorreu em Palmas, após diversas diligências da polícia. Ele foi encontrado enquanto transitava em uma moto no Aureny IV.

A PC encaminhou o suspeito para a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Taquaralto, e em seguida para a Unidade Penal Regional de Palmas.