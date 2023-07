Vida Urbana Operador de máquinas com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas é preso na capital Ordem expedida contra Marcione Meneses da Silva, o Boca, é da 4ª Vara de Execução Penal de Palmas de fevereiro de 2022

A Polícia Militar prendeu o operador de máquinas, Marcione Meneses da Silva, o Boca, de 39 anos, natural de Barrolândia, durante patrulhamento no setor Aureny I, na capital. Os policiais constataram um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, com condenação de 13 anos e 10 meses. De acordo com a corporação, a prisão ocorreu no iní...