Um operador de máquinas de 34 anos acabou preso no setor Aeroporto, em Pium, por ameaçar e agredir a própria mãe com socos e pontapés. O suspeito ainda danificou o portão e a janela da residência. As informações são da Polícia Militar que atendeu a ocorrência no sábado, 26.

De acordo com a polícia, a equipe chegou no local e escutou gritos e pedido de socorro, viram o portão arrebentado, entraram e encontraram o suspeito “visivelmente alterado”.

A PM diz que o homem resistiu à prisão e, por isso, fizeram “uso proporcional da força para cessar a injusta agressão e imobilizá-lo”.

A polícia também disse que a mãe do operador de máquinas declarou ter sofrido agressões, como socos e pontapés, que o filho danificou a janela e o portão, a ameaçou de morte e que ele faz uso de drogas e fica agressivo sempre que ingere bebida alcoólica.

Preso, ele foi levado para a Central de Flagrantes em Paraíso do Tocantins por ameaça, dano e lesão corporal dolosa em situação de violência doméstica e familiar contra mulher.