Redação Jornal do Tocantins

Equipes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ªCIPM) de Alvorada, conduziram um operador de máquinas de 19 anos para a delegacia na noite de quinta-feira, 9, por agredir a namorada, uma mulher de 17 anos, que estava com o filho de um mês no colo.

De acordo com a PM, o autor confessou a agressão, foi levado para a delegacia, lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) e arbitrada fiança para responder em liberdade.

O fato ocorreu durante a noite, quando equipes receberam o chamado para atender a ocorrência de violência doméstica praticada contra a mulher, que é namorada do autor. Ela teria pedido ao vizinho que a levasse até a polícia para denunciar o fato.

De acordo com a polícia, o vizinho da vítima a levou até a unidade da PM, onde ela relatou ter sido agredida pelo seu namorado, com quem morava a poucos meses.

“A adolescente estava com seu filho de apenas um mês de idade, o qual, segundo a mãe, era fruto do relacionamento com o agressor”.

Com informações sobre a aparência física e traje em que o suspeito estava vestido, policiais militares o localizaram e fizeram a abordagem.